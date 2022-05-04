Невзорова в росії оголосили в розшук: він відповів путінцям знущальною порадою

За словами журналіста, спершу російській верхівці треба знайти мізки

Російського журналіста Олександра Невзорова, якого нещодавно Кремль включив до реєстру "іноагентів", тепер ще й оголосили у розшук за статтею. перед цим його звинувачували у поширенні нібито фейків про дії російської армії у Маріуполі. Журналіст в'їдливо відповів російській владі.

Відповідь Невзоров опублікував у власному Telegram-каналі у середу, 4 травня.

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За словами журналіста, російській владі дуже бракує мізків, а кривавий диктатор володимир путін взагалі зійшов з розуму.

"Взагалі-то оголошення в розшук фашистським путінським режимом — це вищий орден, про який можна мріяти. Насправді ж, цим хлопцям слід шукати не мене, а слід пошукати для себе мізки. Для себе і заодно для того божевільного садиста, якого вони називають своїм президентом", — заявив Олександр Невзоров.

Нагадаємо, що за критику російської влади журналіст Олександр Невзоров опинився під прицілом Кремля. Його звинуватили його у поширенні "фейків" щодо звірств армії росії в Україні. За таке в країні-агресорі загрожує до 15 років ув’язнення. Проте навіть такі погрози не змусили журналіста замовкнути.

Більш того, Невзоров нещадно розкритикував одіозного депутата Держдуми Анатолія Вассермана, який раніше закликав "відібрати" в України незалежність. Журналіст заявив, що скоро російські депутати зможуть побачити синьо-жовті прапори над Кремлем.