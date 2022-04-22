"Нехай йдуть у ду*у": російський журналіст Невзоров, який виступає проти війни, відреагував на ярлик "іноагента"

Статус "іноагента" журналіста жодним чином не засмутив

Російське Міністерство юстиції включило до Реєстру "іноземних агентів" журналіста Олександра Невзорова, який жорстко критикує владу за війну в Україні. На новий статус журналіст відповів дуже їдко.

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Як передає ВВС, разом із Невзоровим до списку іноагентів також були внесені декан факультету "Шанинки" Віктор Вахштайн, ЛГБТ-активіст Ярослав Сироткін, журналіст Сергій Пархоменко, кореспонденти "Радіо Свобода" Артур Асаф’єв та Катерина Лушникова, колишній головний редактор радіо "Ехо Москви" Олексій Венедиктов та публіцист Володимир Воронов.

Своєю чергою Олександр Невзоров заявив, що йому на це рішення все одно, а війну росія точно програє.

"Мені абсолютно пофігу на будь-які назви, які банда придурків у мін’юсті може мені придумати. Та хоч як назвуть мене — війну все одно програють, по щілинах розповзуться, під довічну люстрацію попадуть. Яка, власне, різниця, які прізвиська мені вигадує натовп тупуватих, боягузливих, фашиствуючих чинуш. Нехай йдуть у дупу", — написав журналіст у своєму Telegram-каналі.

За свою антипутінську позицію журналіст Олександр Невзоров кілька разів потрапляв у поле зору Кремля. Російська влада намагалася звинуватити його в поширенні "фейків" щодо звірств армії росії в Україні. За таке в країні-агресорі загрожує до 15 років ув’язнення. Проте навіть такі погрози не змусили журналіста замовкнути.

Більш того, Невзоров яскраво принизив одіозного депутата Держдуми росії Анатолія Вассермана, який раніше закликав "відібрати" в України незалежність і включити її до складу росії. Журналіст заявив, що коли ілюзії, в яких мешкають путіністи, "лопнуть", вони зможуть побачити синьо-жовті прапори над Кремлем.