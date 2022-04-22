"Пусть идут в за**ицу": выступающий против войны российский журналист Невзоров отреагировал на ярлык "иноагента"

Статус "иноагента" журналиста никаким образом не огорчил

Российское Министерство юстиции включило в реестр "иностранных агентов" журналиста Александра Невзорова, который жестко критикует власти за войну в Украине. На новый статус журналист ответил очень едко.

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Как передает BBC, вместе с Невзоровым в список иноагентов также были внесены декан факультета "Шанинки" Виктор Вахштайн, ЛГБТ-активист Ярослав Сироткин, журналист Сергей Пархоменко, корреспонденты "Радио Свобода" Артур Асафьев и Екатерина Лушникова, бывший главред радио "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов и публицист Владимир Воронов.

В свою очередь Александр Невзоров заявил, что ему на это решение все равно, а войну россия точно проиграет.

"Мне абсолютно пофигу любые наименования, которые банда придурков в минюсте может мне придумать. Да хоть как назовут меня — войну все равно проиграют, по щелям расползутся, под пожизненную люстрацию попадут. Какая, собственно, разница, какие прозвища мне придумывает толпа туповатых, трусливых, фашиствующих чинуш. Пусть идут в задницу", — написал журналист в своем Telegram-канале.

Стоит отметить, что за свою антипутинскую позицию журналист Александр Невзоров несколько раз попадал в поле зрение Кремля. Российские власти пытались обвинить его в распространении "фейков" касаемо зверств армии рф в Украине. За такое в стране-агрессоре грозит до 15 лет лишения свободы. Однако, даже такие угрозы не заставили журналиста замолчать.

Более того, Невзоров ярко унизил одиозного депутата Госдумы рф Анатолия Вассермана, который ранее призвал "отобрать" у Украины независимость и включить ее в состав россии. Журналист заявил, что когда иллюзии, в которых живут путинисты, "лопнут", они смогут увидеть сине-желтые флаги над Кремлем.