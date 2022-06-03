Отрекшийся от россии Невзоров подал на гражданство Украины - росСМИ

Пока никаких комментариев на этот счет не предоставила ни семья россиянина, ни украинское ведомство

Известный российский журналист Александр Невзоров подал заявку на получение гражданства Украины. Вместе с ним решение об отказе от гражданства рф приняла и его супруга.

Об этом в пятницу, 3 июня, сообщил Тelegram-канал Mash, ссылаясь на официальные документы украинского Министерства иностранных дел.

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