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Отрекшийся от россии Невзоров подал на гражданство Украины - росСМИ

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Александр Невзоров выступает против путинской агрессии Новость обновлена 03 июня 2022, 09:46
Александр Невзоров выступает против путинской агрессии

Пока никаких комментариев на этот счет не предоставила ни семья россиянина, ни украинское ведомство

Известный российский журналист Александр Невзоров подал заявку на получение гражданства Украины. Вместе с ним решение об отказе от гражданства рф приняла и его супруга.

Об этом в пятницу, 3 июня, сообщил Тelegram-канал Mash, ссылаясь на официальные документы украинского Министерства иностранных дел.

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