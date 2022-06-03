Невзоров, який зрікся росії, подав на громадянство України - росСМІ

Поки що жодних коментарів з цього приводу не надала ні родина росіянина, ні українське відомство

Відомий російський журналіст Олександр Невзоров, який визнаний у рф "іноагентом", подав заявку на набуття громадянства України. Спільно з ним рішення щодо відмови від громадянства російської федерації прийняла і його дружина Лідія Невзорова.

Про це у п'ятницю, 3 червня, повідомив Тelegram-канал "Mash", посилаючись на офіційні документи українського Міністерства закордонних справ.

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