Невзоров, який зрікся росії, подав на громадянство України - росСМІ
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
- 40
Поки що жодних коментарів з цього приводу не надала ні родина росіянина, ні українське відомство
Відомий російський журналіст Олександр Невзоров, який визнаний у рф "іноагентом", подав заявку на набуття громадянства України. Спільно з ним рішення щодо відмови від громадянства російської федерації прийняла і його дружина Лідія Невзорова.
Про це у п'ятницю, 3 червня, повідомив Тelegram-канал "Mash", посилаючись на офіційні документи українського Міністерства закордонних справ.
Новина доповнюється…