Рус

Невзоров, який зрікся росії, подав на громадянство України - росСМІ

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
40
Олександр Невзоров виступає проти путінської агресії Новина оновлена 03 червня 2022, 09:49
Олександр Невзоров виступає проти путінської агресії

Поки що жодних коментарів з цього приводу не надала ні родина росіянина, ні українське відомство

Відомий російський журналіст Олександр Невзоров, який визнаний у рф "іноагентом", подав заявку на набуття громадянства України. Спільно з ним рішення щодо відмови від громадянства російської федерації прийняла і його дружина Лідія Невзорова.

Про це у п'ятницю, 3 червня, повідомив Тelegram-канал "Mash", посилаючись на офіційні документи українського Міністерства закордонних справ.

Новина доповнюється…