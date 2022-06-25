Полякова попросила Зеленського про громадянство для відомої росіянки: українці обурилися не на жарт

Артистка попросила надати блогерці Нікі Білоцерківській, родом з Одеси, громадянство України

Українська співачка Оля Полякова, яка виконала з іншими артистами пісню "Ми з України", попросила президента України Володимира Зеленського надати українське громадянство своїй подрузі, російській журналістці та блогерці Нікі Білоцерківській.

Про це виконавиця заявила в Інстаграмі. "Це наша Ніка! І в неї сьогодні день народження! А наша, тому що з першого дня війни за нас, не зважаючи на перше кримінальне провадження у росії за правду про Україну і російську агресію, потім федеральний розшук, а напередодні свого др, в росії заарештували все її майно! А вона все одно говорить і пише правду, а ще допомагає Одесі, шпиталям та пораненим, тому що поклик крові, тому що одеситка!", — написала Полякова.

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Додамо, що після повномасштабного вторгнення росії в Україну Білоцерківська, яка зараз мешкає у Франції, дала притулок Поляковій з дочками.

У мережі такому проханню української артистки не зраділи.

Що відомо про Ніку Білоцерківську

Журналістка родом з Одеси. Вона є російським медіаменеджером, блогеркою, автором популярних кулінарних книг. Навчалася у Ленінградському технологічному інституті. Наприкінці травня 2022 року Білоцерківська була заочно заарештована у рф за "поширення фейків про дії ЗС рф". Раніше блогер відкрито підтримала Україну. Нині мешкає у Франції.

Раніше негативно висловилися про надання громадянства України російському журналісту Олександру Невзорову. Нагадаємо, що перш ніж новина про отримання Невзорового паспорта була підтверджена офіційно, в мережі сплив документ, який вказує на його звернення щодо громадянства до влади країни. Втім, невдовзі з’ясувалося, що громадянство Невзорів поки не отримав, а це питання розглядатиметься пізніше.

Також "Телеграф" писав, що журналіста на його батьківщині в Росії місяць тому оголосили у розшук через антивоєнні висловлювання.