"Чи можна ним вдарити по Кримському мосту?": реакція мережі на українське громадянство Невзорова

Багато хто критикує подібне рішення української влади

Новиною дня на соту добу повноцінної війни рф проти України стало надання українського громадянства російському журналісту Олександру Невзорову. Право отримати синенький паспорт разом із медійником здобула і його дружина. Цей прецедент отримав резонанс українському суспільстві — є ті, кому подобається невзорівська риторика, а є ті, хто впевнений, що немає "хороших росіян".

"Телеграф" вирішив зібрати невеликий зріз думок користувачів українського сегменту соцмереж.

Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією

На думку журналіста та перекладача Олександра Міхальсона, українське громадянство для Невзорова має відіграти свою стратегічну роль у гібридній війні України з Росією. Особливих мінусів у цьому чоловік не бачить.

При цьому думку колеги далеко не поділяє кореспондент "АрміяInform" Олександр Шульман, який нагадав, що за Невзоровим часто спостерігалася кардинальна зміна точок зору. При цьому наголошується, що надання громадянства України було б значно логічнішим для тих іноземців, які воюють за нас на фронті.

Обурюється щодо української паспортизації росіянина і журналістка "Лівого берега" Соня Кошкіна. Усім, хто вважає цю ситуацію позитивною, вона пропонує ознайомитися з біографією Олександра Невзорова, перш ніж робити висновки лише з кількох його антивоєнних відео.

Ексдепутат Борислав Береза фактично не висловив свого бачення щодо нового громадянства Невзорова, проте поцікавився, як же росіянину вдалося цьому досягти за такий короткий період.

Є й ті, хто просто іронізує над ситуацією, будучи впевненим у більшості негативних реакцій на новину про журналіста з Росії. Як, наприклад, журналіст Антон Комаров.

Варто зазначити, що якщо у користувачів Facebook погляди на українське громадянство Олександра Невзорова часто різняться, то в Twitter цю новину сприйняли більш ніж негативно.

Нагадаємо, що перш ніж новина про отримання Невзоровим паспорта України була підтверджена офіційно, в мережі сплив документ, який вказує на його звернення щодо громадянства до влади країни.

Також "Телеграф" писав, що журналіста на його батьківщині в росії місяць тому оголосили в розшук — через антивоєнні та протипутінські висловлювання.