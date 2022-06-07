Дали задню: українців насмішив поворот у справі про громадянство для Невзорова

Невзорова, як і всім охочим, доведеться пройти певну процедуру

Російському журналісту Олександру Невзорову, який подав прохання на здобуття українського громадянства, поки не схвалили його заявку. За словами секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олексія Данилова, це питання розглядатиметься окремо, воно "відкладене в окрему скриньку".

Про це політик розповів під час інтерв’ю з журналістами "24 каналу". Виявляється, що уповноважені співробітники все ще розглядають прохання Невзорова і не ухвалили остаточного рішення, передає "Телеграф".

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За словами Данилова, поки Невзоров не має ні громадянства, ні документа, що підтверджує його. Все тому, що йому, як і всім охочим набути статусу українського громадянина, доведеться пройти окрему процедуру, яка передбачена нашим законодавством.

"Щодо Невзорова — відкладемо в окрему скриньку", — зазначив секретар РНБО.

Цікаво, що при цьому президент Володимир Зеленський висловлювався про український паспорт Невзорова як уже про факт.

Багато українців, до речі, вирішили, що на таку реакцію держави вплинуло засилля негативних реакцій на новину про бажання Невзорова набути українського громадянства.

Зазначимо, що зараз для іноземців та їхнього подружжя, які є громадянами країни-агресора або країни-окупанта та переслідуються на батьківщині, спрощено систему набуття українського громадянства. Таким людям треба подати (крім прохання на отримання паспорта України) ще й декларацію про відмову від іноземного громадянства. Крім цього, знадобляться документи, які б підтверджували факт переслідування.

Вимоги до різних категорій іноземців щодо набуття українського громадянства трохи відрізняються. Однак у разі Невзорова, швидше за все, працює правило із державним інтересом. У такому разі він повинен був подати заяву про отримання паспорта на ім’я Президента України (у двох примірниках), три фотографії, а також один із перерахованих документів:

декларацію про відсутність іноземного громадянства (для осіб, які не мають громадянства);

зобов’язання припинити іноземне громадянство;

декларацію про відмову від громадянства іншої країни;

заяву про зміну громадянства (якщо країна має відповідний договір із Україною).

Нагадаємо, що Олександр Невзоров вже висловлювався щодо свого російського паспорта. За його словами, він чекає "публічної кари" з боку росії, коли його показово позбавлять початкового "рідного" громадянства.

Тим часом про свою приналежність до українців заявила ще одна російська журналістка — Марина Овсяннікова, яка раніше працювала на "Першому каналі" і вийшла в ефір з антивоєнним плакатом. Українці обурені її цинічністю.