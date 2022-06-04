Українське громадянство Невзорову: журналіст висловився щодо свого російського паспорта

Журналіст хоче стати першим, кого публічно позбавлять російського громадянства при путіні

Відомий російський медійник Олександр Невзоров, який напередодні підтвердив отримання українського громадянства, розповів про долю свого російського паспорта. Попередньо сам відмовлятися від громадянства рф журналіст не збирається, проте чекає, що за нього це питання вирішать кремлівська влада.

Свою позицію Невзоров висловив у особистому Telegram-каналі у суботу, 4 червня, передає "Телеграф".

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За його словами, розв’язка цієї ситуації має стати "найвищою мірою драматичною".

"У росії з приводу мого українського паспорта вже розгорається чудова істерика, — зазначив Олександр Невзоров. — Поки завиває всяка дрібнота, але сподіваюся, що у Кремля все ж таки вистачить ідіотизму справді "цивільно стратити" мене".

Журналіст сповнений упевненості в тому, що російські політики вирішать публічно позбавити його громадянства Російської Федерації. Цим Невзоров сподівається стати в один ряд "із Солженіциним, Вишневською та іншими" .

Також він нагадав, що в Радянському Союзі позбавлення громадянства вважалося чи не найвищою мірою покарання, ніж розстріл. На думку журналіста, путінський режим цілком здатний відродити таку традицію.

"Хотілося б стати і тут першим", — резюмував Олександр Невзоров.

Нагадаємо, що спочатку інформація про ймовірне надання українського громадянства російському медійнику здавалася чимось на зразок фейку. У мережі з’явився документ, адресований українській владі, де Невзоров начебто прохав щодо отримання паспорта. Проте за кілька годин дані підтвердилися офіційно.

"Телеграф" також збирав реакцію українців на подібне рішення найвищої влади. Спойлер – незадоволених більше, ніж задоволених.