Зеленський пояснив, чому дав Невзорову український паспорт

Президент заявив, що дисиденти-росіяни можуть подаватися на українське громадянство

Президент України Володимир Зеленський вважає, що проукраїнськи налаштовані росіяни, зокрема і журналіст Олександр Невзоров, можуть бути "зброєю", яка допоможе "хитати" владу в рф.

Як передає "Телеграф", про це Зеленський заявив під час спілкування із журналістами у понеділок, 6 червня. У ході розмови президент прокоментував історію з українським громадянством Невзорова, яку активно обговорюють в мережі.

Так, Зеленський закликає підтримувати росіян-дисидентів.

"Якщо у нас є можливість "хитати" російську владу — ми повинні все це робити з громадянами рф, які проти політики Кремля, проти президента путіна. Ми повинні це робити, якщо є така можливість. Ми ж радіємо, коли Макаревич або Ахеджакова підтримують Україну? Люди, які мають неукраїнське громадянство, але чітко формулюють проукраїнську позицію і виступають проти російської влади — вони на нашому боці. Це наша зброя", — сказав Зеленський.

На уточнююче питання щодо можливості отримання українського паспорту іншими росіянами президент відповів, що ті дисиденти, хто хоче підтримувати Україну, можуть бути розглянуті відповідними органами.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський в День журналіста зустрівся з представниками ЗМІ. Під час спілкування обговорили і нещодавнє набуття Невзоровим громадянства України. Цю подію в мережі сприйняли неоднозначно, лунає багато критики. Сам російський медійник поки не збирається відмовлятися від паспорту рф: Невзоров чекає, поки Кремль забере у нього громадянство рф показово і публічно.