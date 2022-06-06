Зеленский объяснил, почему дал Невзорову украинский паспорт

Президент заявил, что диссиденты-россияне могут подаваться на украинское гражданство

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что проукраински настроенные россияне, в том числе и журналист Александр Невзоров, могут быть "оружием", которое поможет "раскачать" власть в рф.

Как передает "Телеграф", об этом Зеленский заявил во время общения с журналистами в понедельник, 6 июня. В ходе разговора президент прокомментировал историю с украинским гражданством Невзорова, которую активно обсуждают в сети.

Так, Зеленский призывает поддерживать россиян-диссидентов.

"Если у нас есть возможность "раскачивать" российские власти — мы должны все это делать с гражданами россии, которые против политики Кремля, против президента путина. Мы должны это делать, если есть такая возможность. Мы же радуемся, когда Макаревич или Ахеджакова поддерживают Украину? Люди, которые имеют неукраинское гражданство, но четко формулируют проукраинскую позицию и выступают против российской власти — они на нашей стороне. Это наше оружие", — сказал Зеленский.

На уточняющий вопрос о возможности получения украинского паспорта другими россиянами президент ответил, что диссиденты, которые хотят поддерживать Украину, могут быть рассмотрены соответствующими органами.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в День журналиста встретился с представителями СМИ. Во время общения обсудили и недавнее получение Невзоровым гражданства Украины. Это событие в сети восприняли неоднозначно, звучит много критики. Сам российский медийщик пока не собирается отказываться от паспорта рф: Невзоров ждет, пока Кремль отнимет у него гражданство россии показательно и публично.