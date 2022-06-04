Украинское гражданство Невзорову: журналист высказался насчет своего российского паспорта

Журналист хочет стать первым, кого публично лишат российского гражданства при путине

Известный российский медийщик Александр Невзоров, накануне подтвердивший получение украинского гражданства, рассказал о судьбе своего российского паспорта. Предварительно сам подавать на отказ от гражданства журналист не собирается, однако ждет, что за него этот вопрос решат кремлевские власти.

Свою позицию Невзоров высказал в личном Telegram-канале в субботу, 4 июня, передает "Телеграф".

Почему россии не выиграть войну против Украины?

По его словам, развязка этой ситуации должна стать "в высшей степени драматичной".

"В россии по поводу моего украинского паспорта уже разгорается отличнейшая истерика, — отметил Александр Невзоров. — Пока завывает всякая мелюзга, но надеюсь, что у Кремля все же хватит идиотизма подвергнуть меня настоящей "гражданской казни"".

Журналист полон уверенности в том, что российские политики решат публично лишить его гражданства российской федерации. Этим Невзоров надеется встать в один ряд "с Солженицыным, Вишневской и другими".

Также он напомнил, что в Советском Союзе лишение гражданства считалось едва ли не высшей мерой наказания, чем расстрел. По мнению журналиста, путинский режим вполне способен возродить такую традицию.

"Хотелось бы стать и тут первым", — резюмировал Александр Невзоров.

Напомним, что изначально информация о вероятном предоставлении украинского гражданства российскому медийщику казалась чем-то вроде фейка. В сети появился документ, адресованный украинским властям, где Невзоров якобы вопрошал о получении паспорта. Однако через пару часов данные подтвердились официально.

"Телеграф" также собирал реакцию украинцев на подобное решение высших властей. Спойлер — недовольных больше, чем довольных.