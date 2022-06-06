День журналиста 2022: яркие поздравления с праздником на украинском языке

В 2022 году профессия журналиста приобрела еще большее значение, ведь именно они берегут информационный фронт нашей страны во время войны.

Ежегодно, 6 июня, украинские журналисты отмечают свой профессиональный праздник — День журналиста. Отметим, что дата для празднования была выбрана неслучайно, ведь именно 6 июня 1992 года Национальный союз журналистов Украины был принят в состав Международной федерации журналистов.

На государственном уровне День журналиста закрепился в 1994 году, когда первый президент независимой Украины Леонид Кравчук подписал соответствующий указ.

Журналист — это очень ответственная, и часто достаточно опасная профессия. Работники СМИ могут быть в опасности даже в мирное время, не говоря уже о том, как они также рискуя своей жизнью снимают свои сюжеты во время войны, чтобы показать миру правду о боевых действиях.

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"Телеграф" поздравляет журналистов с их праздником и предлагает поздравить профессионалов красивыми открытками и картинками:

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