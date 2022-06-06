День журналіста 2022: яскраві привітання зі святом українською мовою

У 2022 році професія журналіста набула ще більшого значення, адже саме вони бережуть інформаційний фронт нашої країни під час війни.

Щороку, 6 червня, українські журналісти відзначають своє професійне свято – День журналіста. Зазначимо, що дату для святкування було обрано невипадково, адже саме 6 червня 1992 року Національна спілка журналістів України була прийнята до складу Міжнародної федерації журналістів.

На державному рівні День журналіста закріпився 1994 року, коли перший президент незалежної України Леонід Кравчук підписав відповідний указ.

Журналіст — дуже відповідальна, і часто досить небезпечна професія. Працівники ЗМІ можуть бути в небезпеці навіть у мирний час, не кажучи вже про те, як вони також ризикуючи своїм життям знімають свої сюжети під час війни, щоб показати світові правду про бойові дії.

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"Телеграф" вітає журналістів зі своїм святом і пропонує привітати професіоналів красивими листівками та картинками:

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