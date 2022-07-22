Олигархом в Украине может быть признан и иностранец: подробности

В реестр олигархов могут попасть и не граждане Украины

В реестр олигархов может попасть не только гражданин Украины, но и иностранец, в том случае, если он ведет деятельность на территории нашей страны.

Об этом в четверг, 21 июля, вечером заявил в эфире телемарафона секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алесей Данилов.

"Может ли гражданин другой страны быть зарегистрирован у нас как олигарх? Да, может", — сказал Данилов.

Он добавил, что если человек действует на территории Украины, "не имеет значения, гражданином какой страны он является".

В этом контексте Данилов напомнил о правилах внесения лица в реестр олигархов.

"Он может быть олигархом, если он действует на территории нашей страны и имеет 3 из 4 критериев, которые записал наш законодатель", — сказал секретарь СНБО, отвечая на вопрос о том, может ли не оказаться олигархом Игорь Коломойский, который упомянут в размещенной нардепом Сергеем Власенко фотокопии указа президента об утрате гражданства Украины рядом лиц.

Отметим, что официального подтверждения или опровержения подлинности этого указа нет. Вместе с тем, как утверждают источники "Телеграфа" среди чиновников, такой указ действительно существует, но он до сих пор не подписан президентом.

Данилов также не внес ясности в вопрос о наличии такого указа: "Если в указах есть персональные данные, они закрытые. Вы можете их не увидеть. Будут ли опубликованы эти указы, я не могу сказать".

Как сообщалось, ранее Данилов анонсировал "громкие новости" о некоторых влиятельных людях, которые исчезли с экранов ТВ после 24 февраля.