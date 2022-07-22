Корбан обратился к Зеленскому из-за инцидента на границе

Днепропетровский политик говорит, что застрял на границе без паспорта, а пограничники говорят, что еще без гражданства Украины

Глава территориальной обороны Днепра Геннадий Корбан, у которого возникли проблемы с пересечением границы Украины, обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой решить это недоразумение. Соответствующая публикация в пятницу, 22 июля, появилась на Facebook-странице Корбана.

По словам днепропетровского политика, он находится в пункте пропуска "Смольница" на польско-украинской границе и не может попасть в Украину, ведь у него забрали паспорт и выдали соответствующий акт.

"Домой в Украину меня не пускают. В Днепр, где живут мои больные родители, в город и страну, которую я люблю и защищаю с 2014 года и руковожу Штабом Территориальной обороны с 24 февраля 2022 года. Хочу обратиться к президенту Украины как гаранту Конституции. Можно ли решить это недоразумение, которое произошло со мной на пороге нашего общего дома?", — обратился Корбан к Зеленскому.

Стоит отметить, что перед этим в распоряжении СМИ появилось видео, как Геннадию Корбану пограничники объясняют, что попасть в Украину он не может, ведь его гражданство было приостановлено Указом президента Украины, поэтому загранпаспорт перестал действовать и его изъяли. Без этого документа глава ТРО Днепра не может ни въехать в Украину, ни вернуться в Польшу, откуда он прибыл для пересечения украинской границы.

Ранее сообщалось, что несколько дней подряд в сети и политиков обсуждается тайный указ президента Зеленского о прекращении гражданства 10 человек, среди которых олигарх Игорь Коломойский, глава ТРО Днепра Геннадий Корбан, несколько действующих нардепов и деятелей регионального уровня. И пока власти его никак не комментируют, источники "Телеграфа" говорят, что документ все же существует, но пока в неподписанном виде.