Корбана не пускают в Украину и забрали паспорт: видео с границы

Политику сообщили, что его паспорт оказался недействительным, а гражданство прекращено

Несколько дней подряд в сети и среди политиков обсуждается тайный указ президента Зеленского о прекращении гражданства 10 человек, среди которых олигарх Игорь Коломойский, глава ТРО Днепра Геннадий Корбан, несколько действующих нардепов и деятелей регионального уровня. Пока официальных подтверждений этому документу власти не дают, у некоторых из этого списка уже возникли проблемы с пересечением границы Украины.

Так, в распоряжении издания "Страна" оказалось видео с украинской границы, где сотрудники ГПСУ изъяли у главы штаба обороны Днепра Геннадия Корбана украинский паспорт и не позволили ему попасть в Украину. Свое решение пограничники объяснили тем, что якобы гражданство политика было приостановлено, и въехать в страну он не может. Более того, в ГПСУ прямо сказали Корбану, что его паспорт гражданина Украины недействителен.

Примечательно, что Корбан появился на границе со своими адвокатами, которые просили пограничников показать Указ президента о прекращении его гражданства, ведь о нем слышали, но никто так и не видел. Однако в ГПСУ предоставить его не смогли.

Корбан вместе с адвокатами пытается выяснить, почему его не пускают в Украину

Тем временем "Телеграф" пытался узнать в Государственной пограничной службе Украины, действительно ли Геннадий Корбан пытался пересечь границу Украины и его не пропустили из-за того, что паспорт политика был недействителен, но прояснить эту ситуацию в ведомстве не смогли.

"Я не владею информацией о пересечении или попытках пересечения границы третьими лицами. Разглашение такой информации запрещено законодательством. Во время оформления граждан на границе действия инспекторов пограничной службы происходят исключительно в пределах норм действующего законодательства, регламентирующего пересечение государственной границы", — ответил пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко в комментарии нашему изданию.

В комментарии "РКБ Украина" Геннадий Корбан рассказал, что он пытался пересечь польско-украинскую границу в Смольнице (Львовская область), однако у него изъяли загранпаспорт гражданина Украины, объяснив это тем же тайным указом президента.

"В результате я не могу теперь въехать ни по одному документу: ни по военному билету, ни по "Дие", никак. По сути, застрял здесь в пограничной зоне. Адвокаты сейчас разбираются, потому что непонятно по какому документу, например, я могу вернуться (в Польшу, — ред.)", — сказал Корбан.

Ранее сообщалось, что по информации источников нашего издания, Указ о лишении гражданства Корбана и Ко существует, но его до сих пор не подписал президент Украины Владимир Зеленский. Все детали в нашем материале по ссылке.