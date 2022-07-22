Корбана не пускають до України і забрали паспорт: відео з кордону

Політику повідомили, що його паспорт виявився недійсним, а громадянство припинене

Кілька днів поспіль у мережі та серед політиків обговорюється таємний указ президента Зеленського про припинення громадянства 10 осіб, серед яких олігарх Ігор Коломойський, очільник ТРО Дніпра Геннадій Корбан, кілька чинних нардепів та діячів регіонального рівня. Поки офіційних підтверджень цьому документу влада не дає, у деяких осіб з цього списку вже виникли проблеми з перетином кордону України.

Так, у розпорядженні видання "Страна" опинилося відео з українського кордону, де співробітники ДПСУ вилучили у голови штабу оборони Дніпра Геннадія Корбана український паспорт і не дозволили йому потрапити в Україну. Своє рішення прикордонники пояснили тим, що нібито громадянство політика було призупинене і в'їхати в країну він не може. Ба більше, в ДПСУ прямо сказали Корбану, що його паспорт громадянина України наразі недійсний.

Примітно, що Корбан з'явився на кордоні зі своїми адвокатами, які просили прикордонників показати Указ президента про припинення його громадянства, адже про нього чули, але ніхто так і не бачив. Однак, в ДПСУ надати його не змогли.

Корбан разом з адвокатами намагається з'ясувати, чому його не пускають в Україну

Тим часом "Телеграф" намагався дізнатися у Державній прикордонній службі України, чи дійсно Геннадій Корбан намагався перетнути кордон України і його не пропустили через те, що паспорт політика був недійсним, однак прояснити цю ситуацію у відомстві не змогли.

"Я не володію інформацією про перетин, або спроби перетину кордону третіми особами. Розголошення такої інформації заборонено законодавством. Під час оформлення громадян на кордоні дії інспекторів прикордонної служби відбуваються виключно в межах норм чинного законодавства, що регламентує перетин державного кордону", — відповів прессекретар ДПСУ Андрій Демченко у коментарі нашому виданню.

У коментарі "РКБ Україна" Геннадій Корбан розповів, що він намагався перетнути польсько-український кордон у Смільниці (Львівська область), однак у нього вилучили закордонний паспорт громадянина України, пояснивши це тим самим таємним указом президента.

"В результаті я не можу тепер в'їхати ні по одному документу: ні по військовому квитку, ні по "Дії", ніяк. По суті, застряг тут у прикордонній зоні. Адвокати зараз розбираються, тому що не зрозуміло за яким документом, наприклад, я можу повернутися (до Польщі, — ред.)", — сказав Корбан.

Раніше повідомлялося, що за інформацією джерел нашого видання, Указ про позбавлення громадянства Корбана і Ко існує, але його й досі не підписав президент України Володимир Зеленський. Всі деталі у нашому матеріалі за посиланням.