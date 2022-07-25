Коломойский все же лишился гражданства Украины? Что узнали СМИ

Бизнесмен в шоке от того, что его внесли в список на прекращение гражданства Украины

На фоне слухов о том, что президент Украины Владимир Зеленский намерен лишить гражданства Игоря Коломойского и 9 других лиц, в СМИ появилась информация, что бизнесмен из группы "Приват" все же его потерял.

Как сообщает Forbes.UA, миграционная служба обозначила паспорт Коломойского как "недействительный". По крайней мере, такие данные указаны в реестре ГМС по состоянию на 25 июля.

"Паспортные данные Игоря Коломойского находятся в публичном доступе, например, в архивных протоколах заседаний собрания акционеров ПриватБанка до национализации 2016 года, которые до сих пор хранятся на официальном сайте банка. В базе ГМС документ с такой серией и номером указан как "недействительный". При введении серии и номера действующих паспортов система выдает сообщение: "Информация о признании документа недействительным в базах данных ГМС отсутствует"", — отметили журналисты издания.

Полученную информацию на условиях анонимности прокомментировало лицо, участвующее в судебных процессах между "ПриватБанком" и бывшими его владельцами. Собеседник издания отметил, что день назад – 24 июля – паспорт Игоря Коломойского числился как действительный.

А адвокат бизнесмена Александр Винниченко добавил, что он ничего не знает о решении властей лишить Коломойского гражданства. И добавил, что связываться с ним по этому вопросу не планирует.

Примечательно, что паспорт партнера Коломойского по бизнесу Геннадия Боголюбова также значится в базе ГМС как "недействительный". Следует отметить, что в 2017 году Боголюбов отказался от гражданства Украины, но в 2019-м получил вид на постоянное проживание в нашей стране.

Добавим, что формальной причиной прекращения гражданства Игоря Коломойского может быть наличие у него гражданства других стран. Он сам признал, что у него есть паспорта Израиля и Кипра. При этом, по информации источников издания "Новое время", бизнесмена очень разозлила информация о том, что его внесли в список на прекращение гражданства Украины и он даже готов судиться по этому поводу.

Ранее "Телеграф" сообщал, что проблемы с въездом в Украину возникли у главы терробороны Днепра Геннадия Корбана, который также был в уже известном списке на прекращение гражданства. У него на границе забрали украинский паспорт, аргументируя тем, что он стал недействительным из-за указа Зеленского, поэтому политик застрял на границе и не смог въехать в страну. Это заставило Корбана обращаться к президенту Украины.