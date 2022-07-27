В ОП признали, что указ относительно Корбана и Коломойского существует – Кличко и Ярош обратились к Зеленскому

Ранее в медиа появилась информация о якобы лишении украинского гражданства сразу нескольких человек

Указы Офиса президента Украины о лишении гражданства предпринимателя Игоря Коломойского, главы Днепропетровской областной терробороны Геннадия Корбана и сопредседателя запрещенной партии ОПЗЖ Вадима Рабиновича, которые недавно опубликовали без прямого подтверждения в интернете, реальны. Об этом свидетельствует ответ ОП по запросу "Украинских новостей".

В ответе говорится, что указы президента за номерами 502 и 503 действительно касаются прекращения гражданства Украины и принятия в гражданство Украины. Они не были опубликованы, поскольку содержат конфиденциальную информацию об упомянутых в них лицах. Фигуранты указов не давали согласия на распространение сведений о себе. "Конфиденциальная информация согласно статье 6 Закона Украины "О доступе к публичной информации" относится к информации с ограниченным доступом", — говорится в ответе на запрос.

Отдельно в ОП подчеркнули, что упомянутая в этих указах информация может повредить законным интересам данных лиц и нарушить их права. При этом на Банковой не видят общественного интереса в данной информации.

Как сообщал "Телеграф", Геннадий Корбан на днях не смог въехать в Украину из-за того, что у него на границе отобрали паспорт. Этот факт увязали именно с возможным лишением его гражданства.

Впрочем, за Корбана сразу вступились более сотни украинских политиков, общественных деятелей, бизнесменов и других публичных лиц. Они напомнили, что, согласно статье 25 Конституции Украины, никто не может быть лишен гражданства и изгнан за пределы государства, а решение относительно главы областной терробороны нарушает его. Открытое письмо в защиту Корбана есть в распоряжении редакции "Украинской правды". Подписанты документа отметили, что это решение наносит удар по международному имиджу Украины и призвали пересмотреть его. Среди тех, кто поставил свою подпись под открытым письмом, мэры Киева Виталий Кличко и Днепра Борис Филатов, а также их коллеги из Чернигова, Николаева, Ровно и других городов Украины, руководитель УДА Дмитрий Ярош, бывший генпрокурор Юрий Луценко, экс-нардеп Степан Хмара и многие другие.

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Напомним, всего в списке на лишение гражданства оказалось 10 человек. Их называют источниками американской конгрессвумен Виктории Спартц, выступившей против главы ОП Андрея Ермака и обвинившей его в связях с кремлем.