У Зеленского не исключили выдачи Коломойского в США

Лещенко подчеркнул, что высказывает свое личное мнение, не опираясь ни на какие инсайдерские данные

Бизнесмен Игорь Коломойский, лишение которого украинского гражданства косвенно признали в Офисе президента Украины, может быть выдан США. После аннулирования паспорта он больше не подпадает под действие статьи 10 Конституции, запрещающей выдачу граждан Украины другим государствам. Об этом заявил советник главы ОП Сергей Лещенко.

Лещенко в эфире информационной программы Breakfast Show на Youtube-канале российского журналиста Александра Плющева не подтвердил напрямую лишение Коломойского гражданства, назвав информацию, связанную с этими данными, конфиденциальной и с ограниченным доступом. Хотя отметил, что изъятие паспорта у Геннадия Корбана является косвенным подтверждением этого факта.

Вместе с тем, Лещенко предположил, что выдача Коломойского США была бы выгодна по целому ряду причин. Американское правосудие подозревает бизнесмена в отмывании средств, незаконно изъятых у клиентов украинского ПриватБанка, ранее принадлежавшего Коломойскому. Против него и его партнера Геннадия Боголюбова подано четыре гражданских иска.

Лещенко предположил, что, учитывая эти иски, уже есть и уголовное производство, а значит, американская Фемида заинтересована в том, чтобы получить Коломойского в свои руки. Советник главы ОП особо подчеркнул, что высказывает свое личное мнение, не опираясь ни на официальные, ни на инсайдерские данные, и заявил, что бизнесмена, сделавшего выбор в пользу гражданства Израиля и Кипра, лучше было бы отдать Америке. В таком случае суд над ним можно будет провести быстро, а конфискованные его средства передать в пользу украинского народа как пострадавшей стороны. Это также снимет риски политизации суда, которые были бы достаточно высокими в Украине, и вероятность расшатывания ситуации в государстве, которое сейчас ведет войну.

Как сообщал "Телеграф", формальным поводом для лишения Игоря Коломойского украинского гражданства могло быть наличие у него кипрского и израильского паспортов, чего он сам не скрывает. Украинским законодательством двойное гражданство запрещено.