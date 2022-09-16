У Коломойського забрали аеропорт Дніпра: подробиці від Філатова

Ініціатором позову стада міська рада Дніпра

Міський голова Дніпра Борис Філатов у п'ятницю, 16 вересня, повідомив, що український олігарх Ігор Коломойський, якого ледь не позбавили громадянства України, втратив право на експлуатацію Дніпровського аеропорту. Рішення ухвалив суд на позов міської ради Дніпра. Відповідна інформація з'явилася на Facebook-сторінці Філатова.

"Офіційно підтверджую, що сьогодні Дніпровський окружний адміністративний суд скасував компанії Коломойського право експлуатації Дніпропетровського аеропорту. Позивачем виступила міська рада Дніпра. Третя особа – НАБУ", — написав мер Дніпра.

При цьому Філатов звинуватив владу у тому, що понад 10 років ігнорували той факт, що, використовуючи аеропорт Дніпра, Коломойський нібито монополізував повітряний простір та грабував дніпрян великими цінами на авіаквитки, а отримані з державного майнового комплексу кошти використовував у приватних інтересах.

"Усім було начхати: Кабміну, РНБО, Державіаслужбі. Усім. Окрім міськради Дніпра та НАБУ. Так, наш аеропорт зараз зруйнований. Так, війна буде ще довго. Але настане час, коли дніпряни літатимуть вільно до Європи. Лоукостами. Без Коломойського", — резюмував Борис Філатов.

Нагадаємо, що Дніпровський аеропорт був зруйнований внаслідок ракетного удару росіян 15 березня. Місцева влада повідомила, що внаслідок атаки злітно-посадкова смуга та термінал летовища зазнали масштабних руйнувань, а на його відновлення знадобиться багато часу. Це була не єдина атака на аеропорт Дніпра з боку російських окупантів — вдруге вони вдарили по об'єкту 10 квітня, внаслідок чого від нього вже не лишилося живого місця.