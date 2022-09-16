У Коломойского забрали аэропорт Днепра: подробности от Филатова

Инициатором иска стада городской совет Днепра

Мэр Днепра Борис Филатов в пятницу, 16 сентября, сообщил, что украинский олигарх Игорь Коломойский, которого едва не лишили гражданства Украины, потерял право на эксплуатацию Днепровского аэропорта. Решение принял суд по иску городского совета Днепра. Соответствующая информация появилась на Facebook-странице Филатова.

"Официально подтверждаю, что сегодня Днепровский окружной административный суд отменил компании Коломойского право эксплуатации Днепропетровского аэропорта. Истцом выступил городской совет Днепра. Третье лицо — НАБУ", — написал мэр Днепра.

При этом Филатов обвинил власти в том, что более 10 лет игнорировали тот факт, что, используя аэропорт Днепра, Коломойский якобы монополизировал воздушное пространство и грабил днепрян большими ценами на авиабилеты, а полученные из государственного имущественного комплекса средства использовал в частных интересах.

"Всем было плевать: Кабмину, СНБО, Госавиаслужбе. Всем. Кроме горсовета Днепра и НАБУ. Да, наш аэропорт сейчас разрушен. Да, война будет еще долго. Но придет время, когда днепряне будут летать свободно в Европу. Лоукостами. Без Коломойского", – резюмировал Борис Филатов.

Напомним, что Днепровский аэропорт был разрушен в результате ракетного удара россиян 15 марта. Местные власти сообщили, что в результате атаки взлетно-посадочная полоса и терминал аэродрома получили масштабные разрушения, а на его восстановление потребуется много времени. Это была не единственная атака на аэропорт Днепра со стороны российских оккупантов – второй раз они ударили по объекту 10 апреля, в результате чего от него уже не осталось живого места.