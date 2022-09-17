ВСУ полностью освободили Купянск и продвигаются дальше: свежие карты боев

Российские оккупанты пытаются достичь успехов, но украинские военные быстро ставят их на место

Суббота, 17 сентября, началась для украинцев с хороших новостей, пришедших с Харьковской области. Нашим защитникам удалось полностью установить контроль над Купянском, окончательно отбросив российских оккупантов за черту города. Помимо этого продолжаются серьезные бои на Донбассе, а под Херсоном ВСУ по-прежнему систематически уничтожают российские позиции и военные базы.

Больше деталей в свежей сводке рассказали аналитики Института изучения войны (США). Специалисты отмечают, что подразделения врага, собранные из мобилизованных жителей ОРДЛО, сейчас максимально ослабли, и в армии рф не слишком понимают, что с ними делать дальше.

Украинские защитники пытаются продвинуться к границам Харьковской и Луганской областей, чтобы побыстрее освободить оккупированные населенные пункты. Впрочем здесь россия пока держит серьезную оборону, хотя ее сила и весьма уменьшилась. Неспокойно и на южном направлении фронта — россияне обстреливают линию разграничения, при этом теряя новые военные базы и склады с боеприпасами.

Карта боев в Украине 17 сентября

Харьковщина

Как уже сообщалось, 16 сентября ВСУ удалось полностью вернуть под украинский контроль Купянск. Продолжается наше контрнаступление к востоку от реки Оскол. Вполне вероятно, что россиянам будет сложно удерживать позиции в оставшихся под оккупацией населенных пунктах Харьковщины, а также на севере Луганщины. Украинские защитники продолжают устраивать новые позиции вдоль восточного берега Оскола, а россияне здесь слишком слабы, чтобы дать отпор в серьезных боях.

Карта боев в Харьковской области 17 сентября

Вероятно, им придется перейти в глухую оборону, применяя различные виды вооружения для нанесения превентивных ударов. Накануне армия противника обстреляла Приштынь, что на северо-востоке от Изюма. Скорее всего, это было сделано с целью ограничить ВСУ в попытке установить новый плацдарм через реку. Продолжаются бои за Лиман.

Донбасс

16 сентября Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы нанесли удар по району сосредоточения российских войск, что привело к многочисленным жертвам среди российских военнослужащих в Перевальске Луганской области. Вероятней всего, атака была произведена несколько дней назад. Также в Кадиевке была уничтожена военная база боевиков "ЛНР".

Карта боев на Донбассе 17 сентября

Российские силы на Донбассе провели ограниченные наземные атаки по ряду направлений и продолжали огонь вдоль линии соприкосновения. Для удара по Селидово на Донетчине россияне использовали снаряды С-300. Из-за этого, вероятно, будут частично ослаблены украинские пути снабжения, установленные раньше между югом Донецкой области и центральной Украиной. Использование ракет С-300, что изначально применяются в средствах противовоздушной обороны, указывают на нехватку высокоточных боеприпасов со стороны россии.

Юг Украины

Украинские военные продолжают оперативное молчание относительно хода южного контрнаступления. При этом бои в этом направлении продолжаются, россияне пытаются вести контрбатарейный огонь по украинским позициям и перегруппировываться.

Также официально подтверждено, что 16 сентября в Херсоне ВСУ ударили по оккупационному штабу россии, а ранее уничтожили базу Росгвардии где-то в центре города. Интересно, что аналитики ISW подчеркивают: мирное население успели предупредить, чтобы они держались подальше от российских позиций.

Карта боев за Херсон 17 сентября

Украинские защитники продолжают перехватывать на юге инициативу, уничтожая российские военные базы, склады с боеприпасами и разрушая наземные линии связи оккупантов через реки Ингулец и Днепр. Среди прочих проблем для врага — отсутствие поставок продовольствия и воды. Помимо этого россияне не могут в полной мере получить поддержку от десантно-штурмового подразделения, которое находится в Новой Каховке.

За предыдущие сутки ВСУ нанесли удары по сосредоточиям российских войск в Бериславе, Дарьевке, Старой Збуровке, а также по понтону в Казацком районе. Наиболее активными участками южного фронта остаются северо-западные окрестности рядом с Херсоном, украинский плацдарм на Ингульце и южные районы на границе Херсонщины и Днепропетровщины.

Со стороны россиян продолжаются обстрелы вдоль всей линии разграничения, а также нанесение серьезных ударов по инфраструктуре в Кривом Роге.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие потери за прошедшие сутки понесли российские оккупанты на южном фронте. Интересно, что россияне пытаются давить психологически с помощью активности кораблей в Черном море.

Также мы писали о том, как происходит эксгумация тел, найденных в массовом захоронении на территории Изюма. Специалисты, занятые этим непростым делом, натыкаются на весьма жуткие находки.