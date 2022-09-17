Укр

ВСУ полностью освободили Купянск и продвигаются дальше: свежие карты боев

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
Украинцы знают, за что воюют Новость обновлена 17 сентября 2022, 07:17
Украинцы знают, за что воюют

Российские оккупанты пытаются достичь успехов, но украинские военные быстро ставят их на место

Суббота, 17 сентября, началась для украинцев с хороших новостей, пришедших с Харьковской области. Нашим защитникам удалось полностью установить контроль над Купянском, окончательно отбросив российских оккупантов за черту города. Помимо этого продолжаются серьезные бои на Донбассе, а под Херсоном ВСУ по-прежнему систематически уничтожают российские позиции и военные базы.

Больше деталей в свежей сводке рассказали аналитики Института изучения войны (США). Специалисты отмечают, что подразделения врага, собранные из мобилизованных жителей ОРДЛО, сейчас максимально ослабли, и в армии рф не слишком понимают, что с ними делать дальше.

Украинские защитники пытаются продвинуться к границам Харьковской и Луганской областей, чтобы побыстрее освободить оккупированные населенные пункты. Впрочем здесь россия пока держит серьезную оборону, хотя ее сила и весьма уменьшилась. Неспокойно и на южном направлении фронта — россияне обстреливают линию разграничения, при этом теряя новые военные базы и склады с боеприпасами.

Карта боев в Украине 17.09.2022
Карта боев в Украине 17 сентября

Харьковщина

Как уже сообщалось, 16 сентября ВСУ удалось полностью вернуть под украинский контроль Купянск. Продолжается наше контрнаступление к востоку от реки Оскол. Вполне вероятно, что россиянам будет сложно удерживать позиции в оставшихся под оккупацией населенных пунктах Харьковщины, а также на севере Луганщины. Украинские защитники продолжают устраивать новые позиции вдоль восточного берега Оскола, а россияне здесь слишком слабы, чтобы дать отпор в серьезных боях.

Карта боев в Харьковской области 17.09.2022
Карта боев в Харьковской области 17 сентября

Вероятно, им придется перейти в глухую оборону, применяя различные виды вооружения для нанесения превентивных ударов. Накануне армия противника обстреляла Приштынь, что на северо-востоке от Изюма. Скорее всего, это было сделано с целью ограничить ВСУ в попытке установить новый плацдарм через реку. Продолжаются бои за Лиман.

Донбасс

16 сентября Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы нанесли удар по району сосредоточения российских войск, что привело к многочисленным жертвам среди российских военнослужащих в Перевальске Луганской области. Вероятней всего, атака была произведена несколько дней назад. Также в Кадиевке была уничтожена военная база боевиков "ЛНР".

Карта боев на Донбассе 17.09.2022
Карта боев на Донбассе 17 сентября

Российские силы на Донбассе провели ограниченные наземные атаки по ряду направлений и продолжали огонь вдоль линии соприкосновения. Для удара по Селидово на Донетчине россияне использовали снаряды С-300. Из-за этого, вероятно, будут частично ослаблены украинские пути снабжения, установленные раньше между югом Донецкой области и центральной Украиной. Использование ракет С-300, что изначально применяются в средствах противовоздушной обороны, указывают на нехватку высокоточных боеприпасов со стороны россии.

Юг Украины

Украинские военные продолжают оперативное молчание относительно хода южного контрнаступления. При этом бои в этом направлении продолжаются, россияне пытаются вести контрбатарейный огонь по украинским позициям и перегруппировываться.

Также официально подтверждено, что 16 сентября в Херсоне ВСУ ударили по оккупационному штабу россии, а ранее уничтожили базу Росгвардии где-то в центре города. Интересно, что аналитики ISW подчеркивают: мирное население успели предупредить, чтобы они держались подальше от российских позиций.

Карта боев за Херсон 17.09.2022
Карта боев за Херсон 17 сентября

Украинские защитники продолжают перехватывать на юге инициативу, уничтожая российские военные базы, склады с боеприпасами и разрушая наземные линии связи оккупантов через реки Ингулец и Днепр. Среди прочих проблем для врага — отсутствие поставок продовольствия и воды. Помимо этого россияне не могут в полной мере получить поддержку от десантно-штурмового подразделения, которое находится в Новой Каховке.

За предыдущие сутки ВСУ нанесли удары по сосредоточиям российских войск в Бериславе, Дарьевке, Старой Збуровке, а также по понтону в Казацком районе. Наиболее активными участками южного фронта остаются северо-западные окрестности рядом с Херсоном, украинский плацдарм на Ингульце и южные районы на границе Херсонщины и Днепропетровщины.

Со стороны россиян продолжаются обстрелы вдоль всей линии разграничения, а также нанесение серьезных ударов по инфраструктуре в Кривом Роге.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие потери за прошедшие сутки понесли российские оккупанты на южном фронте. Интересно, что россияне пытаются давить психологически с помощью активности кораблей в Черном море.

Также мы писали о том, как происходит эксгумация тел, найденных в массовом захоронении на территории Изюма. Специалисты, занятые этим непростым делом, натыкаются на весьма жуткие находки.

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#Харьковская область #Карта #Херсон #Война #Донбасс #Бои