Насильственная смерть: у первого эксгумированного трупа в Изюме обнаружили веревку на шее и перебитые конечности

Обнаружено 445 могил, где были похоронены гражданские лица

В освобожденном от рашистов Изюме в Харьковской области продолжаются следственные действия на месте массового захоронения жертв оккупантов.

Об этом рассказал руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков.

Руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков

И уже у первого эксгумированного трупа обнаружили веревку на шее и перебитые конечности, что говорит о насильственном характере его смерти.

Но, конечно, более точно причину смерти определят судмедэксперты.

На момент записи видео было обнаружено 445 могил, где были похоронены гражданские лица. За день должны были успеть эксгумировать тела 50 человек.

По словам Фильчакова, работа будет продолжаться: примерно за неделю планируется осмотре всей территории полностью.

Напомним, глава Харьковской областной военно-гражданской администрации Олег Синегубов сообщил, что у 99% эксгумированных тел из массового захоронения в Изюме обнаружили признаки насильственной смерти.

Президент Владимир Зеленский обнародовал фотографии с места братской могилы и призвал мир отреагировать на преступления оккупантов.

Напомним, что обнародованные данные о зверствах оккупантов в Изюме настолько пугают, что ими были шокированы даже в ООН. В результате Группа Управления организации по наблюдению за соблюдением прав человека отправится в Изюм для изучения обстоятельств трагедии. После этого туда может отправиться группа по расследованию военных преступлений.