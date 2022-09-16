ООН уже не просто озабочена? СМИ узнали о реакции на зверства россиян в Изюме

По всей вероятности, члены ООН будут расследовать зверства россиян в Изюме

Накануне в освобожденном от российских оккупантов Изюме нашли массовое захоронение людей, которое уже назвали "второй Бучей". На очередное проявление зверств со стороны россиян отреагировали в Организации объединенных наций, отметив, что группа по наблюдению за соблюдением прав человека собирается на Харьковщину с проверкой.

Как передает CNN, об этом сообщил источник в ООН на правах анонимности.

По словам представителя ООН, по всей вероятности, это может быть группа по расследованию военных преступлений. Однако по состоянию на сегодняшний день их конкретное назначение остается непонятным.

Напомним, что по предварительным данным массовое захоронение в Изюме насчитывает по меньшей мере 440 могил, из них примерно 25 принадлежат украинским военным. В МВД сообщали, что среди эксгумированных есть погибшие со следами пыток и отрезанными ушами. Все эти следы военных преступлений документируются украинскими правоохранителями.

Добавим, что Изюм — это не единственный освобожденный город на Харьковщине, где россияне зверски расправлялись с мирными украинцами. Как рассказал житель освобожденной от оккупантов Балаклеи, вражеская армия в городе подвергала людей жестоким пыткам — избивала током, отрезала части тела. Не церемонились даже с женщинами, в частности, если они отказывались выполнять приказы русских военных.

Ранее "Телеграф" сообщал, что ВСУ в Харьковской области захватили вражеских танков больше, чем во всей армии Венгрии.