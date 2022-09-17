Насильницька смерть: у першого ексгумованого трупа в Ізюмі виявили мотузку на шиї та перебиті кінцівки

Виявлено 445 могил, де було поховано цивільних осіб

У звільненому від рашистів Ізюмі на Харківщині тривають слідчі дії на місці масового поховання жертв окупантів.

Про це розповів керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков.

Керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков

І вже у першого ексгумованого трупа виявили мотузку на шиї та перебиті кінцівки, що говорить про насильницький характер його смерті.

Але, звичайно, точніше причину смерті визначать судмедексперти.

На момент запису відео було виявлено 445 могил, де було поховано цивільних осіб. За день мали встигнути ексгумувати тіла 50 людей.

За словами Фільчакова, робота триватиме: приблизно за тиждень планується огляд всієї території повністю.

Нагадаємо, голова Харківської обласної військово-цивільної адміністрації Олег Синегубов повідомив, що у 99% ексгумованих тіл із масового поховання в Ізюмі виявили ознаки насильницької смерті. У свою чергу, президент Володимир Зеленський оприлюднив фотографії з місця братської могили та закликав світ відреагувати на злочини окупантів.

Нагадаємо, що оприлюднені дані про звірства окупантів в Ізюмі настільки вражають, що ними були шоковані навіть в ООН. В результаті Група Управління організації зі спостереження за дотриманням прав людини вирушить до Ізюму для вивчення обставин трагедії. Після цього туди може вирушити група з розслідування військових злочинів.