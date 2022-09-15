Война - день 204: ВСУ освобождают Украину, затопление Кривого Рога после обстрела дамбы

Оперативно о главном 15 сентября

Широкомасштабное вторжение рф в Украину длится 204 дня. Вооруженные силы Украины продвигаются к Лиману (Донецкая область) и бьют врага на Херсонщине. На юге страны оккупанты недосчитались самолета, вертолета и понтонной переправы. Во время наступления на Харьковщине украинские защитники захватили немало тяжелого вооружения врага, а Херсонская область находится под полным огневым контролем ВСУ. Из-за военных неудач россия продолжает бить по гражданской инфраструктуре. Накануне рф ударила по Кривому Рогу, что привело к массовому отключению водоснабжения в большинстве районов города. Кроме того, в результате атаки повреждены дамба и гидротехнические сооружения на реке Ингулец. Уровень реки сильно поднялся, а потому существует риск подтопления ряда районов города. В США считают, что провалы россии на фронте приведут к неминуемому распаду федерации.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 15 сентября, но более оперативно информацию можно получать в нашем телеграм-канале по этой ссылке.

00:00 В Кривом Роге объявлена частичная эвакуация перед угрозой разлива Ингульца.

Что происходило в Украине 12 сентября читайте в трансляции: "Война — день 201: оккупанты в панике бегут от ВСУ, но усиливают террор мирных жителей".

Напомним, о событиях 13 сентября можно прочитать в сводке: "Война — день 202: ВСУ продолжают развивать наступление, но россияне усиливают сопротивление".

С данными за 14 сентября можно ознакомиться в материале: "Война — день 203: наступление ВСУ на Харьковщине и Херсонщине, гарантии безопасности Украины".