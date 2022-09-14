Это неизбежно: американский генерал назвал 3 причины, почему россия распадется

Распад российской федерации может быть и постепенным, и неконтролируемым

Победа Украины в войне с россией становится все более очевидной, а крах российской федерации неизбежным. При этом распад рф может быть как постепенным, так и неконтролируемым.

Такое мнение высказал в опубликованной в The Telegraph статье бывший командующий армией США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес.

При этом он назвал три фактора, которые приведут к распаду россии.

Первым фактором Бен Ходжес назвал падение доверия к российской армии и ее способности выполнять поставленные задачи. Как следствие, если чеченцы решат начать войну за независимость, то вряд ли российский диктатор владимир путин найдет новые военные ресурсы. Как следствие, возникнет волна восстаний по всей федерации.

Второй фактор американский генерал усматривает в огромном ударе по российской экономике. Дело в разрушительном воздействии введенных против рф санкций. россия делала ставки на энергетические рынки и экспорт оружия, но в этом уже почти никто в мире не заинтересован. Как следствие, российским властям просто не хватит денег, чтобы содержать население своей страны.

Третий фактор – демографический. россия очень малонаселена. Территория россии больше территории Великобритании в 70 раз, но в то же время население россии — всего вдвое больше. Это не лучшие цифры в мирные времена, а сейчас и подавно.

В своей статье Бен Ходжес выражает удивление, почему так мало дискуссий по поводу будущего конца россии. "Мир не был подготовлен к распаду СССР, мы не можем повторить эту ошибку во второй раз", — заключает он.

Ранее глава СНБО Украины Алексей Данилов выразил убеждение, что после того, как путин отойдет от власти, а россия развалится, ее остатки нужно будет лишить оружия, в том числе и ядерного.