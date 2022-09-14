Це неминуче: американський генерал назвав 3 причини, чому росія розпадеться

Розпад російської федерації може бути і поступовим, і неконтрольованим

Перемога України у війні з росією стає все більш очевидною, а крах російської федерації — неминучим. При цьому розпад рф може бути як поступовим, так і неконтрольованим.

Таку думку висловив в опублікованій в The Telegraph статті колишній командувач армії США у Європі, генерал у відставці Бен Годжес.

При цьому він назвав три фактори, які призведуть до розпаду росії.

Першим фактором Бен Годжес назвав падіння довіри до російської армії і її спроможності виконувати поставлені задачі. Як наслідок, якщо чеченці вирішать розпочати війну за незалежність, то навряд російський диктатор володимир путін знайде нові військові ресурси. Як наслідок, виникне хвиля повстань по всій федерації.

Другий фактор американський генерал вбачає у величезному ударі по російській економіці. Справа у руйнівному впливі введених проти рф санкцій. росія робила ставки на енергетичні ринки та експорт зброї, але в цьому вже майже ніхто у світі не зацікавлений. Як наслідок, російській владі просто не вистачить грошей, щоб утримувати населення своєї країни.

Третій фактор — демографічний. росія дуже малонаселена. Територія рф більша за територію Великої Британії в 70 разів, але водночас населення рф — усього вдвічі більше. Це не найкращі цифри в мирні часи, а зараз і поготів.

В своїй статті Бен Годжес висловлює подив, чому так мало дискусій щодо майбутнього кінця рф. "Світ не був підготовленим до розпаду СРСР, ми не можемо повторити цю помилку вдруге", — підсумовує він.

Раніше голова РНБО України Олексій Данилов висловив переконання, що після того, як путін відійде від влади, а росія розвалиться, її залишки потрібно буде позбавити зброї, в тому числі і ядерної.