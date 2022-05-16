Названо три фактори, що призведуть до розвалу росії

Каталізатором для розпаду може стати поразка російської армії у війні з Україною

Економічні санкції проти російської федерації, навіть за умови введення ембарго на енергоносії, почнуть себе проявляти лише у жовтні--листопаді цього року, а гострі проблеми у росіян за таких умов почнуться приблизно через рік. Це дає кривавому диктатору володимиру путіну часовий люфт, однак завадити йому може російський народ.

Таку думку озвучив радник голови МВС та директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко в інтерв'ю "Телеграфу".

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За його словами, на цей час про виключно економічний розвал росії не йдеться — про нього дуже рано говорити та й для цієї країни його буде замало.

"Більш серйозні проблеми в економіці з’являться не більше, ніж за 3-5 років. З цієї точки зору говорити про економічний розвал росії дуже рано. Крім того, для такої країни як росія, одного розвалу економіки мало", — зазначив Денисенко.

На думку Денисенка, три фактори обвалу росії — 1) повна втрата довіри до влади; 2) обвал "моральних скрєп"; 3) неправильні державні економічні рішення.

"Повинна бути ціла сукупність факторів. Росіяни повинні заявити, що вони не довіряють цій владі, а цього наразі не спостерігається. І друге — обвал моральних скрєп. І зокрема, щодо гордощів за армію свою. А це все тільки по початкових стадіях. І останній фактор — неправильні державні економічні рішення, які погіршують внутрішню ситуацію. Але все це не буде мати жодного значення, якщо не буде ослаблення керівної ланки держави та ролі ФСБ. От якщо все це відбудеться, то можемо казати про початок розвалу країни", — пояснив свою думку радник голови МВС.

Він додав, що розвалити росію можуть самі росіяни і поразка їх армії у війні з Україною — може стати каталізатором таких процесів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, путін несподівано м’яко заговорив про розширення НАТО.