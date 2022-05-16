Названы три фактора, которые приведут к развалу россии

Катализатором для распада может стать поражение российской армии в войне с Украиной

Экономические санкции против российской федерации, даже при введении эмбарго на энергоносители, начнут себя проявлять только в октябре-ноябре этого года, а острые проблемы у россиян при таких условиях начнутся примерно через год. Это дает кровавому диктатору владимиру путину временный люфт, однако помешать ему может российский народ.

Такое мнение озвучил советник главы МВД и директор Украинского института будущего Вадим Денисенко в интервью "Телеграфу".

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По его словам, в настоящее время об исключительно экономическом развале россии речь не идет — о нем очень рано говорить, да и для этой страны его будет мало.

"Более серьезные проблемы в экономике появятся не более чем за 3-5 лет. С этой точки зрения говорить об экономическом развале россии очень рано. Кроме того, для такой страны как россия, одного развала экономики мало", — отметил Денисенко.

По мнению Денисенко, три фактора обвала россии: 1) полная потеря доверия к власти; 2) обвал "нравственных скреп"; 3) неправильные государственные экономические решения.

"Должна быть целая совокупность факторов. Россияне должны заявить, что они не доверяют этой власти, а этого пока не наблюдается. И второе — обвал моральных скреп. И в частности, в отношении гордости за свою армию. А это все только по начальным стадиям. И последний фактор — неправильные государственные экономические решения, ухудшающие внутреннюю ситуацию. Но все это не будет иметь никакого значения, если не будет ослабления руководящего звена государства и роли ФСБ. Вот если все это произойдет, то можем говорить о начале развала страны", — объяснил свою мнение советник главы МВД.

Он добавил, что развалить россию могут сами россияне и поражение их армии в войне с Украиной может стать катализатором таких процессов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что путин неожиданно мягко заговорил о расширении НАТО.