В кремле заявили о разнице вступления в НАТО Украины, Финляндии и Швеции

На встрече с лидерами ОДКБ в москве президент рф владимир путин заявил, что у россии нет проблем с Финляндией и Швецией, их присоединение к НАТО не создает рф непосредственной угрозы.

Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на росСМИ.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

"Но расширение военной инфраструктуры на эту территорию вызовет нашу ответную реакцию, какой она будет — решим исходя из того, какие угрозы нам будут создаваться", — заявил путин.

Ранее в похожем ключе высказался и пресс-секретарь президента рф дмитрий песков. "У нас нет территориальных споров ни с Финляндией, ни со Швецией. В то время как Украина потенциально могла стать членом НАТО, и тогда у России бы возник территориальный спор с государством в альянсе, что несет огромные риски для всего континента", — отметил он.

Все же, в кремле обеспокоены решением Финляндии и Швеции вступить в НАТО и "проведут глубокий анализ последствий", добавил песков.

Отметим, слова пескова звучат неожиданно мягко в контексте недавних заявлений российских официальных лиц насчет вступления Финляндии и Швеции в НАТО. МИД рф, как известно, грозило шагами "военно-технического характера". Ранее песков высказывал свое несогласие с решением финнов и шведов стать членами НАТО. Помимо этого он отличился еще несколькими громкими заявлениями, среди которых — и обвинение Запада в начале войны в Украине.

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Напомним, Финляндия официально приняла решение о вступлении в Североатлантический Альянс. Президент Финляндии Саули Ниинисте лично проинформировал кровавого диктатора владимира путина об этом. Финляндия не только собирается вступать в НАТО, но и планирует возвести заградительные сооружения на ключевых участках границы с российской федерацией. По информации СМИ, НАТО может предоставить россии статус "непосредственной угрозы".