"путіна прибере саме життя, а росія розвалиться": Данілов дав цікавий прогноз

росія зазнає розпаду ще за життя нашого покоління

Після того, як президент російської федерації володимир путін відійде від влади, а його країна розвалиться, її залишки потрібно буде позбавити зброї, в тому числі і ядерної. В протилежному разі небезпека для всього світу залишиться.

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Про це у своєму інтерв'ю для "24 каналу" розповів секретар Ради національної безпеки України Олексій Данілов, відповідаючи на питання журналістів про те, як завершить своє правління кривавий диктатор путін та що потрібно зробити після розвалу рф.

За його словами, володимира путіна приберуть не його генерали, ФСБ або ЗСУ, російського лідера прибере саме життя.

"Це буде 100%. Я вже говорив не раз, що це буде при нашій пам'яті. Також і Росія розвалиться при нашій пам'яті", — пояснив Данілов.

У РНБО переконані, що росія не зможе й надалі зберігати свою цілісність, адже це "штучне утворення".

"Це станеться. Ми б дуже хотіли, щоб це сталося "вчора", але ще потрібно трохи почекати", — додав він.

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На думку Данілова, після розвалу російської федерації, з її залишків потрібно прибрати усю зброю, включно з ядерною, адже дуже небезпечно залишати озброєною країну, котра може нехтувати законами ООН і всіма правилами, а також нормами, які сьогодні існують.

"Це дуже-дуже небезпечно. Якщо хтось вважає, що там не з'явиться інший Путін, то, повірте, я вже говорив, їх там дуже багато охочих стати путіним", — сказав секретар РНБО.

Також Данілов додав, що є країни, які ніколи ні на кого не нападали, а є держави, які постійно живуть нападом на інші країни, зазіхаючи на чужі території. І саме кривава росія є однією з них.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що секретар РНБО переконаний, що Україна не підписуватиме мирного договору з кривавою росією. Єдиний документ під яким Київ згодиться поставити свій підпис — це документ про капітуляцію російської федерації.