США ввели санкции против кадырова, его жен и дочерей: кто еще в списке
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В четверг, 15 сентября, на 204 день полномасштабного вторжения рф в Украину глава Чечни рамзан кадыров и члены его семьи попали в санкционный список США.
Об этом сообщил официальный сайт Министерства финансов США. Санкционный список Вашингтона увеличился на более чем 40 физических лиц и 30 структур из рф.
В 2020 году Кадырова уже вносили в американский санкционный список в связи с обвинениями в нарушении прав человека.
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