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США ввели санкції проти кадирова, його дружин та дочок: хто ще у списку

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
рамзан кадиров і володимир путін Новина оновлена 15 вересня 2022, 18:37
рамзан кадиров і володимир путін

У четвер, 15 вересня, на 204 день повномасштабного вторгнення рф в Україну голова Чечні рамзан кадиров і члени його сім’ї потрапили до санкційного списку США.

Про це повідомив офіційний сайт Міністерства фінансів США. Санкційний список Вашингтона збільшився на більш ніж 40 фізичних осіб та 30 структур із рф.

У 2020 році Кадирова вже вносили до американського санкційного списку у зв’язку зі звинуваченнями в порушенні прав людини.

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Теги:
#США #Санкції #Рамзан Кадиров