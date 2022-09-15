Війна — день 204: ЗСУ звільняють Україну, затоплення Кривого Рогу після обстрілу дамби

Оперативно про головне 15 вересня

Широкомасштабне вторгнення рф в Україну триває 204 дні. Збройні сили України просуваються до Лимана (Донецька область) та б’ють ворога на Херсонщині. На півдні країни окупанти недорахувалися літака, вертольота та понтонної переправи. Під час наступу на Харківщині українські захисники захопили чимало важкого озброєння ворога, а Херсонська область перебуває під повним вогневим контролем ЗСУ. Через військові невдачі росія продовжує бити по цивільній інфраструктурі. Напередодні рф вдарила по Кривому Рогу, що призвело до масового відключення водопостачання в більшості районів міста. Крім того, внаслідок атаки пошкоджені дамба та гідротехнічні споруди на річці Інгулець. Рівень річки сильно піднявся, тому існує ризик підтоплення низки районів міста. У США вважають, що провали росії на фронті призведуть до неминучого розпаду федерації.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 15 вересня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому телеграм-каналі за цим посиланням.

00:00 У Кривому Розі оголошено часткову евакуацію перед загрозою розливу Інгульця.

Що відбувалося в Україні 12 вересня читайте у трансляції: "Війна — день 201: окупанти в паніці тікають від ЗСУ, але посилюють терор мирних жителів".

Нагадаємо, про події 13 вересня можна прочитати у зведенні: "Війна — день 202: ЗСУ продовжують розвивати наступ, але росіяни посилюють опір".

З даними за 14 вересня можна ознайомитись у матеріалі: "Війна — день 203: наступ ЗСУ на Харківщині та Херсонщині, гарантії безпеки України".