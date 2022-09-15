Потрійна оплата, тільки місцевим: які складності є з орендою житла на Західній Україні

Проаналізували, що відбувається зараз на ринку нерухомості на Західній Україні

Війна змусила мільйони українців залишити рідні будинки і вирушити в безпечніші місця, деякі отримали притулок за кордоном, інші ж перебираються в безпечніші райони в межах України. За даними на кінець серпня, у країні вже близько 7 мільйонів внутрішніх переселенців. Однак не всім їм просто знайти собі прихисток. Поки одні безкоштовно готові надати житлоплощу біженцям, інші, навпаки, підвищують ціни на оренду і ставлять умови.

"Телеграф" проаналізував наявні в мережі оголошення про здачу бюджетних квартир вартістю до 10 тисяч гривень на Західній Україні та знайшов у них цікаве.

Ціни зростають

Незадовго до вторгнення і відразу після початку війни ціни на оренду на Західній Україні підскочили майже вдвічі, після чого вони дещо впали, проте все одно залишаються значно вищими за довоєнні.

Експерти зазначають, що до зими ціни знову можуть ще піднятися.

При цьому якщо зазвичай при оренді без рієлтора оплачують перший та останній місяць, у Чернівцях один із орендодавців заявив про "потрійну" оплату.

"Тільки для місцевих"

Таку позначку, на жаль, часто можна зустріти в оголошеннях.

Багато таких оголошень в Рівному, Тернополі, Львові, Луцьку, Хмельницькому — орендодавці прямо пишуть, що віддають перевагу жителям міста чи області, не приїжджим.

Оголошення про здачі квартири у Львові

Оголошення про здачі квартири в Хмельницькому

Оголошення про здачі квартири в Чернівцях

Оголошення про здачі квартири в Луцьку

Нагадаємо, раніше "Телеграф" показував, як виглядають найдорожчі пентхауси Києва.