Вже не Львів – де найчастіше українці хочуть винайняти житло

В Україні стає безпечніше і українці вважають за краще селитися не лише ближче до кордону.

Після стабілізації лінії фронту, а тепер ще й успішного наступу ЗСУ, українці почали все частіше шукати житла в оренду не у Львові та західних регіонах, а у Києві.

Друге та третє місце за перевагами українців в оренді житла посідають Львівська та Дніпропетровська область. Про це повідомляє Olx. Нерухомість.

За даними порталу, за серпень українці розмістили 130 тисяч запитів щодо пошуку житла в оренду у Київській, Львівській (95 тис. пошуків) та Дніпропетровській (63 тис. пошуків) областях. Щоправда, при цьому через онлайн-пошук шукають житло в оренду приблизно 40% українців, решта вважають за краще користуватися послугами ріелторів або порадами знайомих.

При цьому через війну майже третина опитаних Olx. Нерухомість українців уперше у своєму житті винаймали житло в оренду через війну.

Щодо цін на оренду, то 46% опитаних орендарів зізналися, що отримували від власників житла знижки під час бойових дій від 10 до 20%, а для 51% опитаних вартість оренди не змінювалася. Водночас найчастіше, у 75% випадків, причиною вимушеного переїзду та орендованої квартири та конфліктів із власниками є саме невиправдано висока ціна оренди.

При цьому, як показує практика, під час війни можна не лише винаймати житло в оренду, а й заробляти на цьому. Правда для цього буде потрібно капітал, але менший, ніж потрібен для покупки свого житла.