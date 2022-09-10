Уже не Львов – где чаще всего украинцы хотят снять жилье

В Украине становится безопаснее и украинцы предпочитают селиться не только ближе к границе

После стабилизации линии фронта, а теперь еще и успешного наступления ВСУ, украинцы стали все чаще искать жилье в аренду не во Львове и западных регионах, а в Киеве.

Второе и третье место по предпочтениям украинцев в аренде жилья занимают Львовская и Днепропетровская область. Об этом сообщает Olx.Недвижимость.

По данным портала, за август украинцы разместили 130 тысяч запросов о поиске жилья в аренду в Киевской, Львовской (95 тыс. поисков) и Днепропетровской (63 тыс. поисков) областях. Правда при этом через онлайн-поиск ищут жилье в аренду примерно 40% украинцев, остальные предпочитают пользоваться услугами риелторов или советами знакомых.

При этом из-за войны почти треть опрошенных Olx.Недвижимость украинцев впервые в своей жизни снимали жилье в аренду из-за войны.

Что же касается цен на аренду, то 46% опрошенных арендаторов признались, что получали от владельцев жилья скидки во время боевых действий от 10 до 20%, а для 51% опрошенных стоимость аренды не менялась. Вместе с тем чаще всего, в 75% случаев, причиной вынужденного переезда и арендуемой квартиры и конфликтов с владельцами является именно неоправданно высокая цена аренды.

При этом, как показывает практика, во время войны можно не только снимать жилье в аренду, но и зарабатывать на этом. Правда для этого потребуется капитал, но меньший чем нужен для покупки своего жилья.