Бизнес на аренде жилья – как заработать, не имея денег на покупку квартиры

Не имея денег чтобы купить квартиру в столице, можно зарабатывать на их аренде

Продолжающийся на рынке недвижимости кризис, по мнению некоторых экспертов – хороший вариант заработать, если иметь необходимые стартовые инвестиции и знать, что следует делать.

Так, эксперт по недвижимости Михаил Артюхов рассказал "Телеграфу", что заработать можно даже не имея деньги на покупку собственной квартиры, чтобы потом ее сдавать. Для ведения бизнеса на аренде достаточно 25 тысяч долларов, при том, что однокомнатная квартира в Киеве стоит порядка 40 тысяч долларов, а двухкомнатная не менее 50 тысяч.

"90% сдающих жилье, в реальности не зарабатывают на этом в смысле инвестиций, а скорее хотят уберечь жилье для детей, внуков, и рассматривают аренду как способ сэкономить на расходах. На этом, а также на кризисе недвижимости из-за войны можно сыграть. Например, найти несколько двухкомнатных квартир, с владельцами которых заключить долгосрочные договора на 4 года с твердой арендной ставкой. Вы гарантируете им оплату, возможно за 4 года вперед, а взамен получаете скидку на аренду сегодня", — объясняет первый шаг в будущем бизнесе на аренде жилья, эксперт.

Затем нужно подготовить арендованное на эти годы жилье, к сдаче в аренду другим жильцам, но не сдавать 2-комнатную квартиру целиком, а сдать по 1 комнате двум жильцам, предварительно проведя легкий косметический ремонт. Следует купить еще один холодильник, стиральную машину, сушку. Затем взятую в аренду двухкомнатную квартиру можно сдать двум жильцам, по цене, превышающей аренду которую платите вы, и даже возможно обычную плату за двухкомнатную квартиру.

"Сегодня в столице аренда 1-комнатной квартиры начинается с 4 тысяч гривен, а 2-комнатной с 6-7 тысяч. Допустим, вы взяли в аренду квартиру за 5 тысяч с учетом твердой аренды для владельца, а сами сдаете каждому арендатору по 4000 гривен. И итоге они платят как за 1-комнатное жилье, но реально живут в двухкомнатном", — говорит об основе успешного бизнеса в данной сфере Михаил Артюхов.

По словам собеседника "Телеграфа", можно примерно просчитать расходы и доходы.

Скажем, имея 25 тысяч долларов, вы сможете снять и сразу оплатить 4 двухкомнатные квартиры по 5000 гривен в месяц, что потребует в год около 60 тысяч гривен или примерно 1,5 тысячи долларов (6000 долларов на все 4 года аренды), плюс некоторую сумму на легкий косметический ремонт и покупку бытовой техники.

При этом, сдавая квартиру за 8 тысяч гривен в месяц, вы сможете заработать около 2500 долларов в год на аренде, что даст за 4 года на 4 квартирах порядка 40 тысяч долларов. Конечно, часть денег уйдут на операционные расходы, например, оплату дополнительных услуг, вроде уборки квартиры, что будет приятно жильцам и оправдывать взимаемую вами квартплату, но все же прибыль будет весьма солидной.

К тому же, стоимость аренды за эти годы для жильцов может и вырасти, что позволит получить в конечном итоге еще больше, в то время как вы сами как инвестор будете платить владельцу квартиры твердую арендную плату в 5000 гривен в месяц.

Вложения в аренду жилья становятся привлекательными еще и потому, что ее цена последнее время только растет.