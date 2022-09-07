Жилья становится меньше, а цены растут – что ждет рынок аренды осенью

Осенью многих арендаторов ожидают неприятные новости

С наступлением осени на рынке аренды жилья в Украине следует ожидать серьезных изменений. Они уже начались и их влияние будет расти. Виной тому – вторая волна внутренней миграции.

Так, украинцы предпочтут переезжать в крупные города, в которых уже заметно уменьшилось количество предложений жилья и может вырасти цена на аренду. Об этом сообщает платформа "Olx.Недвижимость".

Миграция и переезд в крупные города ведут к дефициту жилья

По данным портала, если весной украинцы искали жилье подешевле и часто выбирали на лето загородную недвижимость, то сейчас в приоритете квартиры в мегаполисах. Так, в четырех городах-миллионниках за первую неделю сентября количество предложений уменьшилось от 10% во Львове до 23% в Киеве.

На Западной Украине ситуация иная — из 7 городов лишь в трех ощутимо уменьшилось количество квартир от арендодателей — в Ивано-Франковске (на 24%), Ровно (31%) и Луцке (35%). В Луцке, вероятно, предложение снизилось из-за риска вторжения со стороны Беларуси и отсутствия ажиотажа среди украинцев.

Осенью будет рост цен

Более неприятным сюрпризом для арендаторов может стать прогнозируемый осенью скачок цен из-за возвращения украинцев домой, внутренней миграции и активного переезда в большие города. Особенно это затронет крупные города-миллионники.

Так, по данным платформы, в Одессе и Днепре аренда однокомнатной квартиры в течение первой недели сентября уже увеличилась на 600 гривен по сравнению с первой неделей августа. В столице ценник увеличился на 1 000 грн, а во Львове — на 1 600 грн.

Больше половины всех квартир, предлагаемых к аренде – однокомнатные. По данным "Olx.Недвижимость", в сентябре среди городов-миллионников самые бюджетные варианты были в Одессе — за 5500 грн в месяц. В западных регионах доступные цены в Луцке и Ровно – в среднем 7500 грн в месяц. Самой дорогой будет аренда однокомнатной квартиры за 16,5 тысячи гривен в Ужгороде. Последние два месяца лета и начало осени именно этот город отличается наибольшим ценником, обгоняя Львов.

С наступлением осени украинцы все чаще стали искать в аренду жилье в Киеве и области, отодвинув прежнего фаворита, Львов, на второе место.