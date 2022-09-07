Житла стає менше, а ціни зростають – що чекає на ринок оренди восени

Восени на багатьох орендарів чекають неприємні новини

З настанням осені на ринку оренди житла в Україні слід очікувати серйозних змін. Вони вже почалися і їхній вплив зростатиме. Виною тому – друга хвиля внутрішньої міграції.

Так, українці віддадуть перевагу переїзду у великі міста, в яких вже помітно зменшилася кількість пропозицій житла і може зрости ціна на оренду. Про це повідомляє платформа Olx.Нерухомість.

Міграція та переїзд у великі міста ведуть до дефіциту житла

За даними порталу, якщо навесні українці шукали дешевше житло і часто обирали на літо заміську нерухомість, то зараз у пріоритеті квартири в мегаполісах. Так, у чотирьох містах-мільйонниках за перший тиждень вересня кількість пропозицій зменшилась від 10% у Львові до 23% у Києві.

На Західній Україні ситуація інша — із 7 міст лише у трьох відчутно зменшилася кількість квартир від орендодавців — в Івано-Франківську (на 24%), Рівному (31%) та Луцьку (35%). У Луцьку, ймовірно, пропозиція знизилася через ризик вторгнення з боку Білорусі та відсутність ажіотажу серед українців.

Восени буде зростання цін

Неприємнішим сюрпризом для орендарів може стати прогнозований восени стрибок цін через повернення українців додому, внутрішньої міграції та активного переїзду у великі міста. Особливо це торкнеться великих міст-мільйонників.

Так, за даними платформи, в Одесі та Дніпрі оренда однокімнатної квартири протягом першого тижня вересня вже збільшилась на 600 гривень порівняно з першим тижнем серпня. У столиці цінник збільшився на 1000 грн, а у Львові — на 1600 грн.

Більше половини всіх квартир, які пропонуються до оренди – однокімнатні. За даними "Olx.Нерухомість", у вересні серед міст-мільйонників найбюджетніші варіанти були в Одесі — за 5500 грн на місяць. У західних регіонах доступні ціни в Луцьку та Рівному – у середньому 7500 грн. на місяць. Найдорожчою буде оренда однокімнатної квартири за 16,5 тисяч гривень в Ужгороді. Останні два місяці літа та початок осені саме це місто вирізняється найбільшим цінником, обганяючи Львів.

З настанням осені українці все частіше почали шукати в оренду житло у Києві та області, відсунувши колишнього фаворита, Львів, на друге місце.