Львів втратив першість: де українці найчастіше шукають житло в оренду

Лідер за перевагами оренди житла в Україні змінився, тепер це не Львів.

Київ виявився найпопулярнішим місцем для пошуку житла в оренду в українців. Столиця та область випереджає за кількістю запитів навіть Львів.

На третьому місці за частотою запитів на оренду опинилася Дніпропетровська область, повідомляє Olx. Нерухомість.

За даними порталу, у серпні українці шукали житла в оренду у Київській (близько 130 тис. пошуків), Львівській (95 тис. пошуків) та Дніпропетровській (63 тис. пошуків) областях. Щоправда, при цьому через онлайн-пошук шукають житло в оренду приблизно 40% українців, решта вважають за краще користуватися послугами ріелторів або порадами знайомих.

При цьому через війну майже третина опитаних Olx. Нерухомість українців уперше у своєму житті винаймали житло в оренду через війну.

Щодо ціни на оренду, то 46% опитаних орендарів зізналися, що отримували від власників житла знижки під час бойових дій від 10 до 20%, а для 51% опитаних вартість оренди не змінювалася. Водночас найчастіше, у 75% випадків, причиною вимушеного переїзду та орендованої квартири та конфліктів із власниками є саме невиправдано висока ціна оренди.

При цьому вітчизняні ріелтори попереджають, що до кінця року оренда в Києві та Одесі може зрости ще на 10-15%, а в західних регіонах навпаки впасти на 20%.

Тим часом, за словами експерта з нерухомості Михайла Артюхова, на ринку нерухомості склалася сприятлива ситуація для інвестування у нього.