Як заробити на нерухомості маючи всього 25 тисяч доларів — порада експерта

Маючи 25 тисяч доларів, можна заробляти на оренді нерухомості.

Хоча на ринку нерухомості триває гостра криза з падінням цін та 8-кратним зниженням кількості угод, на ньому можна заробляти, навіть якщо власних коштів не вистачає і для покупки однієї квартири.

Про це "Телеграфу" розповів експерт із нерухомості Михайло Артюхов. За його словами, будь-яка криза дає можливості, якими слід вміти грамотно користуватися, навіть якщо у вас не так багато грошей.

"Як показує практика, 90% осіб котрі здають житло, насправді не заробляють на цьому в сенсі інвестицій, а швидше хочуть вберегти житло для дітей, онуків, і розглядають оренду як спосіб заощадити на витратах. На цьому, і кризі нерухомості через війну можна зіграти, наприклад, знайти кілька двокімнатних квартир, із власниками яких укласти довгострокові договори на 4 роки з твердою орендною ставкою. Ви гарантуєте їм оплату, можливо за 4 роки вперед, а натомість отримуєте знижку на оренду сьогодні", — пояснює перший крок у майбутньому бізнесі на оренду житла, експерт.

Наступний крок – підготувати орендоване на ці роки житло до здачі в оренду іншим мешканцям, але не здавати 2-кімнатну квартиру повністю, а здати по 1 кімнаті двом мешканцям, попередньо провівши легкий косметичний ремонт, купивши ще один холодильник, пральну машину, сушіння. Потім взяту в оренду двокімнатну квартиру можна здати двом мешканцям, за ціною, що перевищує оренду, яку платите ви, і навіть можливо звичайну плату за двокімнатну квартиру.

"Сьогодні у столиці оренда 1-кімнатної квартири починається з 4 тисяч гривень, а 2-кімнатної з 6-7 тисяч. Припустимо, ви взяли в оренду квартиру за 5 тисяч з урахуванням твердої оренди для власника, а самі здаєте кожному орендарю по 4000 гривень, У результаті вони платять як за 1-кімнатне житло, але реально живуть у двокімнатному", — говорить про основу успішного бізнесу в цій сфері Михайло Артюхов.

За словами співрозмовника "Телеграфа", можна приблизно прорахувати витрати та доходи.

Скажімо, маючи 25 тисяч доларів, ви зможете зняти і відразу сплатити 4 двокімнатні квартири по 5000 гривень на місяць, що вимагатиме на рік близько 60 тисяч гривень або приблизно 1,5 тисячі доларів (6000 доларів на всі 4 роки оренди), плюс деяку суму на легкий косметичний ремонт та купівлю побутової техніки.

При цьому здаючи квартиру за 8 тисяч гривень на місяць, ви зможете заробити близько 2500 доларів на рік на оренді, що дасть за 4 роки на 4 квартирах близько 40 тисяч доларів. Звичайно, частина грошей підуть на операційні витрати, наприклад, оплату додаткових послуг, на кшталт прибирання квартири, що буде приємно мешканцям і виправдовувати квартплату, що стягується вами, але все ж прибуток буде досить солідним.

До того ж, вартість оренди за ці роки для мешканців може й зрости, що дозволить зрештою отримати ще більше, тоді як ви самі як інвестор платитимете власнику квартири тверду орендну плату в 5000 гривень на місяць.

"Власник при цьому буде цілком задоволений, адже на 5 років він буде звільнений від витрат на утримання житла, а сама вартість квартири зростатиме. Принадність для інвестора з 25 тисячами доларів полягає в тому, що просто купити навіть однокімнатну квартиру на цю суму в столиці, і здавати її в оренду, не можна. Вам як мінімум знадобиться 35-40 тисяч доларів, а на двокімнатну не менше 50-55 тисяч", — розкриває арифметику вигідності вкладень із невеликими інвестиціями Михайло Артюхов.

Загалом ринок купівлі-продажу житла в Україні переживає складні часи – забудовники змушені підвищувати ціни, але їх ніхто не купує навіть із серйозним дисконтом.