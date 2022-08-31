Как заработать на недвижимости имея всего 25 тысяч долларов – совет эксперта

Имея 25 тысяч долларов можно зарабатывать на аренде недвижимости

Хотя на рынке недвижимости продолжается острый кризис с падением цен и 8-кратным снижением числа сделок, на нем можно зарабатывать, даже если собственных средств не хватает и для покупки одной квартиры.

Об этом "Телеграфу" рассказал эксперт по недвижимости Михаил Артюхов. По его словам, любой кризис дает возможности, которыми следует уметь грамотно пользоваться, даже если у вас не так уж много денег.

"Как показывает практика, 90% сдающих жилье, в реальности не зарабатывают на этом в смысле инвестиций, а скорее хотят уберечь жилье для детей, внуков, и рассматривают аренду как способ сэкономить на расходах. На этом, и кризисе недвижимости из-за войны можно сыграть, например, найти несколько двухкомнатных квартир, с владельцами которых заключить долгосрочные договора на 4 года с твердой арендной ставкой. Вы гарантируете им оплату, возможно за 4 года вперед, а взамен получаете скидку на аренду сегодня", — объясняет первый шаг в будущем бизнесе на аренде жилья, эксперт.

Следующий шаг – подготовить арендованное на эти годы жилье к сдаче в аренду другим жильцам, но не сдавать 2-комнатную квартиру целиком, а сдать по 1 комнате двум жильцам, предварительно проведя легкий косметический ремонт, купив еще один холодильник, стиральную машину, сушку. Затем взятую в аренду двухкомнатную квартиру можно сдать двум жильцам, по цене, превышающей аренду которую платите вы, и даже возможно обычную плату за двухкомнатную квартиру.

"Сегодня в столице аренда 1-комнатной квартиры начинается с 4 тысяч гривен, а 2-комнатной с 6-7 тысяч. Предположим, вы взяли в аренду квартиру за 5 тысяч с учетом твердой аренды для владельца, а сами сдаете каждому арендатору по 4000 гривен, в итоге они платят как за 1-комнатное жилье, но реально живут в двухкомнатном", — говорит об основе успешного бизнеса в данной сфере Михаил Артюхов.

По словам собеседника "Телеграфа", можно примерно просчитать расходы и доходы.

Скажем, имея 25 тысяч долларов, вы сможете снять и сразу оплатить 4 двухкомнатные квартиры по 5000 гривен в месяц, что потребует в год около 60 тысяч гривен или примерно 1,5 тысячи долларов (6000 долларов на все 4 года аренды), плюс некоторую сумму на легкий косметический ремонт и покупку бытовой техники.

При этом, сдавая квартиру за 8 тысяч гривен в месяц, вы сможете заработать около 2500 долларов в год на аренде, что даст за 4 года на 4 квартирах порядка 40 тысяч долларов. Конечно, часть денег уйдут на операционные расходы, например, оплату дополнительных услуг, вроде уборки квартиры, что будет приятно жильцам и оправдывать взимаемую вами квартплату, но все же прибыль будет весьма солидной.

К тому же, стоимость аренды за эти годы для жильцов может и вырасти, что позволит получить в конечном итоге еще больше, в то время как вы сами как инвестор будете платить владельцу квартиры твердую арендную плату в 5000 гривен в месяц.

"Владелец при этом будет вполне доволен, ведь на 5 лет он будет освобожден от расходов на содержание жилья, а сама стоимость квартиры будет расти. Прелесть же для инвестора с 25 тысячами долларов состоит в том, что просто купить даже однокомнатную квартиру на эту сумму в столице, и сдавать ее в аренду, нельзя. Вам как минимум потребуются 35-40 тысяч долларов, а на двухкомнатную не менее 50-55 тысяч", — раскрывает арифметику выгодности вложений с небольшими инвестициями Михаил Артюхов.

В целом рынок купли-продажи жилья в Украине переживает сложные времена – застройщики вынуждены повышать цены, но их никто не покупает даже с серьезным дисконтом.