Львов утратил первенство: где украинцы чаще всего ищут жилье в аренду

Лидер по предпочтениям аренды жилья в Украине сменился, теперь это больше не Львов

Киев оказался наиболее популярным местом для поиска жилья в аренду у украинцев. Столица и область опережает по числу запросов даже Львов.

На третьем месте по частоте запросов на аренду оказалась Днепропетровская область, сообщает Olx.Недвижимость.

По данным портала, в августе украинцы искали жилье в аренду в Киевской (около 130 тыс. поисков), Львовской (95 тыс. поисков) и Днепропетровской (63 тыс. поисков) областях. Правда при этом через онлайн-поиск ищут жилье в аренду примерно 40% украинцев, остальные предпочитают пользоваться услугами риелторов или советами знакомых.

При этом из-за войны почти треть опрошенных Olx.Недвижимость украинцев впервые в своей жизни снимали жилье в аренду из-за войны.

Что до цены на аренду, то 46% опрошенных арендаторов признались, что получали от владельцев жилья скидки во время боевых действий от 10 до 20%, а для 51% опрошенных стоимость аренды не менялась. Вместе с тем чаще всего, в 75% случаев, причиной вынужденного переезда и арендуемой квартиры и конфликтов с владельцами является именно неоправданно высокая цена аренды.

При этом отечественные риелторы предупреждают, что до конца года аренда в Киеве и Одессе может вырасти еще на 10-15%, а в западных регионах, напротив, упасть на 20%.

Тем временем, по словам эксперта по недвижимости Михаила Артюхова, на рынке недвижимости сложилась благоприятная ситуация для инвестирования в него.