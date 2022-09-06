Война обрушила строительство – Госстат рассказал, насколько меньше стали строить жилья в Украине

Из-за войны в луганской области ввели в эксплуатацию всего 5 квартир

По итогам января-июня 2022 года в Украине была приняты в эксплуатацию 28 421 жилая квартира общей площадью в 2,418 млн квадратных метров. В сравнении с показателями первых 6 месяцев 2021 года — это почти в 2 раза меньше.

Так, за первое полугодие 2021 года в эксплуатацию были приняты 4,797 млн квадратных метров жилья. Такой вывод можно сделать ознакомившись с данными Государственной службы статистики.

На первом месте по числу введенных в эксплуатацию квартир в 2022 году был Киев – 4425 квартир, на втором, Киевская область – 4359 и на третьем, Львовская область – 3984 квартиры.

Меньше всего жилья было сдано в Луганской – всего 5 квартир, Донецкой – 41 и Херсонской — 59

Почти три четверти квартир – 20 892, были построены в многоквартирных домах, лишь 7529 – в домах с одной квартирой, при этом 21 263 квартиры были сданы в эксплуатацию в городской местности и только 7158 – в сельской.

Но даже уже сданные в эксплуатацию квартиры в этом году очень трудно продать, ведь рынок продаж недвижимости в сравнении с прошлым годом упал в 8 раз.