Бізнес на оренді житла — як заробити, не маючи грошей на покупку квартири

Не маючи грошей, щоб купити квартиру в столиці, можна заробляти на їхній оренді

Криза, що продовжується на ринку нерухомості, на думку деяких експертів — хороший варіант заробити, якщо мати необхідні стартові інвестиції і знати, що слід робити.

Так, експерт із нерухомості Михайло Артюхов розповів "Телеграфу", що заробити можна навіть не маючи грошей на покупку власної квартири, щоб потім її здавати. Для ведення бізнесу на оренді достатньо 25 тисяч доларів, при тому що однокімнатна квартира у Києві коштує близько 40 тисяч доларів, а двокімнатна не менше 50 тисяч.

"90% тих, хто здає житло, насправді не заробляють на цьому в сенсі інвестицій, а швидше хочуть вберегти житло для дітей, онуків, і розглядають оренду як спосіб заощадити на витратах. На цьому, а також на кризі нерухомості через війну можна зіграти. Наприклад, знайти кілька двокімнатних квартир, із власниками яких укласти довгострокові договори на 4 роки з твердою орендною ставкою. Ви гарантуєте їм оплату, можливо за 4 роки вперед, а натомість отримуєте знижку на оренду сьогодні", — пояснює перший крок у майбутньому бізнесі на оренді житла, експерт.

Потім потрібно підготувати орендоване на ці роки житло до здачі в оренду іншим мешканцям, але не здавати 2-кімнатну квартиру повністю, а здати по 1 кімнаті двом мешканцям, попередньо провівши легкий косметичний ремонт. Слід купити ще один холодильник, пральну машину, сушіння. Потім взяту в оренду двокімнатну квартиру можна здати двом мешканцям, за ціною, що перевищує оренду, яку платите ви, і навіть можливо звичайну плату за двокімнатну квартиру.

"Сьогодні у столиці оренда 1-кімнатної квартири починається з 4 тисяч гривень, а 2-кімнатної з 6-7 тисяч. Припустимо, ви взяли в оренду квартиру за 5 тисяч з урахуванням твердої оренди для власника, а самі здаєте кожному орендарю по 4000 гривень. І зрештою вони платять як за 1-кімнатне житло, але реально живуть у двокімнатному", — говорить про основу успішного бізнесу в даній сфері Михайло Артюхов.

За словами співрозмовника "Телеграфа", можна приблизно прорахувати витрати та доходи.

Скажімо, маючи 25 тисяч доларів, ви зможете зняти і відразу сплатити 4 двокімнатні квартири по 5000 гривень на місяць, що вимагатиме на рік близько 60 тисяч гривень або приблизно 1,5 тисячі доларів (6000 доларів на всі 4 роки оренди), плюс деяку суму на легкий косметичний ремонт та купівлю побутової техніки.

При цьому здаючи квартиру за 8 тисяч гривень на місяць, ви зможете заробити близько 2500 доларів на рік на оренді, що дасть за 4 роки на 4 квартирах близько 40 тисяч доларів. Звичайно, частина грошей підуть на операційні витрати, наприклад, оплату додаткових послуг, на кшталт прибирання квартири, що буде приємно мешканцям і виправдовувати квартплату, що стягується вами, але все ж прибуток буде досить солідним.

До того ж, вартість оренди за ці роки для мешканців може й зрости, що дозволить зрештою отримати ще більше, тоді як ви самі як інвестор платитимете власнику квартири тверду орендну плату в 5000 гривень на місяць.

Вкладення в оренду житла стають привабливими ще й тому, що її ціна останнім часом лише зростає.