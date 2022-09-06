Війна обрушила будівництво – Держстат розповів, наскільки менше почали будувати житла в Україні

Через війну в Луганській області ввели в експлуатацію всього 5 квартир

За підсумками січня-червня 2022 року в Україні було прийнято в експлуатацію 28 421 житлову квартиру загальною площею 2,418 млн квадратних метрів. У порівнянні з показниками перших 6 місяців 2021 року, це майже в 2 рази менше.

Так, за перше півріччя 2021 року в експлуатацію було прийнято 4,797 млн. квадратних метрів житла. Такий висновок можна зробити, ознайомившись із даними Державної служби статистики.

На першому місці за кількістю введених в експлуатацію квартир у 2022 році був Київ – 4425 квартир, на другому, Київська область – 4359 та на третьому, Львівська область – 3984 квартири.

Найменше житла було здано в Луганській – всього 5 квартир, Донецькій – 41 та Херсонській – 59

Майже три чверті квартир – 20 892, було збудовано у багатоквартирних будинках, лише 7529 – у будинках з однією квартирою, при цьому 21 263 квартири були здані в експлуатацію у міській місцевості та лише 7158 – у сільській.

Але навіть вже здані в експлуатацію квартири цього року дуже важко продати, адже ринок продажів нерухомості в порівнянні з минулим роком впав у 8 разів.